"Emmenez-Moi" : À la recontre de l'indémodable Émilie Jolie

Émilie Jolie, c'est deux millions d'albums vendus, plus d'un million de spectateurs, a été adaptée à la télé en 1980, et au cinéma en 2011. Un succès planétaire. Pour célébrer son quarantième anniversaire, le conte musical est à l'Olympia depuis le 22 décembre. Et la dernière représentation est ce dimanche 5 janvier 2020. La nouvelle Émilie est jouée par Emma qui a gagné The Voice kids. Elle alterne avec Gloria des Kids United.



