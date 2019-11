"Emmenez-Moi" : A la recontre de Laurent Gerra, l'impertinent

Après l'ouvrage "Filets de Macron (et autres pommes à l'huile)", Laurent Gerra vient de publier un livre intitulé "Macron des sources". Il s'agit des chroniques du matin de l'imitateur à la radio. L'auteur s'attaque à plusieurs faits d'actualité dont la démission de Nicolas Hulot et les vacances à Brégançon. "On n'est pas là pour blesser, on est là pour se marrer", s'est confié l'artiste.



