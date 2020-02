"Emmenez-Moi" : A la rencontre de Catherine Lara et sa tournée d'adieux "Entre la vie et l'amour"

Catherine Lara, la chanteuse, violoniste et productrice va bientôt donner sa tournée d'adieux. Elle précise cependant qu'elle dit adieu à "sa carrière de chanteuse de variétés", après 50 ans de carrière. Cette tournée qui s'intitule "Entre la vie et l'amour" va débuter le 14 février au Palais des Sports, avec 500 choristes et toujours avec son meilleur ami, le violon. Catherine Lara nous dévoile son rêve, travailler avec Stromae. A 74 ans, quelle est sa méthode pour ne pas vieillir ?



