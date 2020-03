"Emmenez-Moi" : A la rencontre de François Berleand et François-Xavier Demaison

"Par le bout du Nez" est une pièce espagnole adaptée par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Elle parle du discours d'investiture du président de la République, interprété par François-Xavier Demaison, et de sa démangeaison nasale. Pour faire face à ce problème, il fait appel à un grand psychiatre, joué par François Berleand. Cette pièce extrêmement drôle, qui dure plus d'une heure et trente minutes, se joue au Théâtre Antoine.



Ce lundi 9 mars 2020, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous fait découvrir la pièce intitulée "Par le bout du Nez", interprétée par François Berleand et François-Xavier Demaison. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/03/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.