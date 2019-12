"Emmenez-Moi" : À la rencontre de Laurent Voulzy

Laurent Voulzy vient de sortir un nouvel album baptisé "Mont-Saint-Michel". Il a d'ailleurs préparé un concert exceptionnel qui lui tenait vraiment à cœur au même endroit. En effet, pour le chanteur, "c'est un rêve", car il est passionné d'histoire, des cathédrales et de la musique. C'était un spectacle plein d'émotion, car Laurent Voulzy a pu chanter et profiter en même temps de la basilique.



Ce lundi 23 décembre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous parle du nouvel album de Laurent Voulzy et de sa tournée. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 23/12/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.