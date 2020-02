"Emmenez-Moi" : Bertignac, les coulisses de sa tournée

Avis aux fans de Louis Bertignac. L'artiste va se lancer dans une grande tournée le 21 février à l'occasion de son album sorti en novembre dernier. Dans celui-ci, il a adapté presque tous les grands classiques de blues et de rock. Il a traduit les titres et a un petit peu changé les textes. Toutefois, "une tournée, un album pour Louis Bertignac, c'est pas possible". Il a donc décidé de faire un best of Bertignac. En attendant de le voir monter sur scène, voici un petit extrait de ce qui vous attend.



Ce mardi 18 février 2020, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous emmène dans les coulisses de la tournée de Louis Bertignac. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 18/02/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.