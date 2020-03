"Emmenez-Moi" : "Chromatica", le nouvel album de Lady Gaga

Avec 35 millions d'albums vendus et 257 millions de morceaux téléchargés à son actif, Lady Gaga prévoit de sortir un nouvel album intitulé "Chromatica" le 10 avril prochain. La chanteuse a aussi sorti le clip de son titre "Stupid love" il y a quatre jours. Celui-ci a été tourné avec un iPhone 11 et cartonne déjà avec 23 millions de vues. Il est le numéro un sur iTunes dans le monde et figure dans le top dix en Australie, en Italie ainsi qu'au Brésil. Autre sujet : Les sorties cinéma chamboulées à cause du virus.



Ce mercredi 4 mars 2020, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", annonce la sortie du nouvel album de Lady Gaga. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 04/03/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.