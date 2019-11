"Emmenez-Moi" : "Courage", le nouvel album de Céline Dion

Céline Dion sort son nouvel album intitulé "Courage". Il s'agit de son premier opus en anglais en six ans. Par ailleurs, la réalisation de ce disque a été un vrai challenge pour la chanteuse après la mort de son mari René Angélil en 2016. Un défi qu'elle a su relever avec force et courage. Cet album est composé de titres explosifs à la fois rythmés et calmes. Pour la promotion de cet opus, un "Courage Tour" est prévu avec un passage dans le pays le 26 juin au 4 juillet 2020 à Paris La Défense Arena.



