"Emmenez-Moi" : Dicaire, la chanteuse aux mille voix

Véronique Dicaire est en concert dans tout le pays avec son spectacle intitulé "Showgirl Tour". On la surnomme également "la femme aux mille voix", car c'est une imitatrice hors du commun. Elle a déjà cartonné avec son premier et son deuxième spectacle. Elle a aussi fait les premières parties de Céline Dion. Véronique a d'ailleurs été découverte par René Angelil. En 2014, la chanteuse a reçu le prix de la meilleure imitatrice et du meilleur spectacle de chanson. Autre sujet : The Opera Locos, le classique devient fou.



