"Emmenez-Moi" : Fabrice Eboué n'a "Plus rien à perdre"

Fabrice Eboué revient dans un nouveau spectacle, "Plus rien à perdre". Alors que les artistes se sentent de plus en plus bridés dans leur expression, mais lui a décidé de rester lui-même. Dans son one-man-show, il n'a pas peur de faire du buzz, de provoquer. Les véganes, la vieillesse, les couples mixtes... il en parle sans mâcher ses mots et ça l'amuse. Sa seule limite, c'est son public. "Je suis juste moi sur scène, c'est pas fabriqué", nous confie-t-il.



Ce vendredi 27 décembre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", reçoit Fabrice Eboué qui sort son nouveau spectacle. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 27/12/2019 présentée par Julie Hammet sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammet vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.