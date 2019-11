"Emmenez-Moi" : Génération Abba, le phénomène enfin en France

Six artistes seront sur scène pour faire revivre Abba, le groupe mythique des années 70 ou des années disco. Le show présenté par Abborn Generation Abba a attiré plus de 3 millions de spectateurs dans plus de 65 pays. Ils interprètent tout le répertoire d'Abba, soit 28 titres, trente costumes et deux heures de spectacle. La tournée française a démarré le 17 novembre 2019.



