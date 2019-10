"Emmenez-Moi" : "J'ai envie de toi", boulevard du rire

On a tous fait un jour l'erreur d'envoyer un texto au mauvais destinataire. C'est ce qu'a vécu Guillaume qui a envoyé "J'ai envie de toi" à son ex Christelle plutôt qu'à sa nouvelle conquête Julie. Et à partir de là, tout dérape complètement. Cette pièce de théâtre écrite par Sébastien Castro et mise en scène par José Paul est un véritable succès puisqu'elle traite plusieurs thèmes actuels. Vous pourrez la voir au Théâtre Fontaine, à Paris, du mardi au dimanche et dans tout l'Hexagone à partir de janvier 2020.



Ce jeudi 31 octobre 2019, Lise Pressac, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous fait découvrir la pièce de théâtre "J'ai envie de toi". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 31/10/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.