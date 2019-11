"Emmenez-Moi" : Kendji Girac, il enchaîne les succès !

A tout juste 23 ans et en six ans de carrière, Kendji Girac a vendu près de quatre millions d'albums. Après une année sabbatique, le chanteur revient avec plus de maturité et un nouvel opus, "L'intégrale", qui regroupe ses derniers albums. Hormis sa tournée qui a démarré en 2018, Kendji Girac pense également à son quatrième album. Pour celui-ci, il s'est entouré d'artistes qu'il apprécie tels que Slimane, Vianney et Gims. En attendant, il sera coach dans l'émission The Voice Kids. Décidément, rien ne l'arrête.



