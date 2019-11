"Emmenez-Moi" : "La Belle Époque" de Nicolas Bedos

Réalisé par Nicolas Bedos, "La Belle Époque" est un opus absolument magistral. On retrouve notamment au casting Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet et Doria Tillier. En gros, le film raconte l'histoire de Victor, un sexagénaire désabusé, qui vit avec Marianne depuis 40 ans. Pour lui, plus rien ne va et tous les jours, c'est un peu la routine. Il va alors rencontrer Antoine, un homme d'affaires qui propose à ses clients une attraction d'un nouveau genre : se replonger dans l'époque de son choix avec le même décor, les mêmes personnages interprétés par des acteurs et le même univers. Victor, lui, a choisi l'époque où il a rencontré l'amour de sa vie.



