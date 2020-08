"Emmenez-Moi" : La colère des artistes face aux conditions de concerts

Selon le communiqué de presse publié mercredi dernier, les rassemblements de plus de 5 000 personnes seront de nouveau autorisés à partir du 15 août sous accord préfectoral et à partir du 1er septembre sans cet accord. Le souci, ce sont les conditions mises en place par le ministère de la Culture dont l'obligation des spectateurs à être assis en gardant un siège vide entre chacun. Des restrictions qui handicapent grandement les concerts déjà complets à l'instar de M. Pokora et de Slimane. Comment ont-ils réagi face à ce communiqué ? Qu'en disent les producteurs de concerts ?



