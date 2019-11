"Emmenez-Moi" : la tournée d'Era, 23 ans après "Les Visiteurs"

Le projet musical Era est un véritable phénomène. Il a notamment été révélé par le film "Les Visiteurs" et a vendu plus de douze millions d'albums. Et pour faire plaisir aux fans français, Era sera en tournée dans tous le pays pour la première fois à partir de ce mercredi jusqu'au 27 décembre. Derrière ce projet ambitieux, il y a Eric Lévi, celui qui a créé Era et qui a tout composé. Qu'est-ce qui a fait le succès de ce projet ?



Ce lundi 11 novembre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous parle de la première tournée d'Era dans l'Hexagone. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.