"Emmenez-Moi" : Les artistes se mobilisent face au confinement

En cette période de confinement, les artistes aussi se mobilisent, et ce, pour la bonne cause. C'est notamment le cas de Calogero qui vient de sortir un titre inédit sur le coronavirus et dans lequel il parle du quotidien des Français. "On fait comme si" sera disponible jeudi et les recettes seront reversées aux personnels médicaux. Fabrice Luchini, quant à lui, a rejoint l'initiative "Ensemble à la maison". À savoir que cet élan de solidarité s'observe dans le monde entier.



