"Emmenez-Moi" : Marc Lavoine chante l'amour fou

Marc Lavoine a sorti son tube "Les Yeux revolver" en 1985, à ses 23 ans. Il a chanté l'amour fou tout au long de sa carrière. Ce vendredi, le chanteur sort son best of intitulé "Morceau d'amour", un triple disque qui compte 53 titres. Parmi eux figurent notamment des grands classiques, des duos et sept titres inédits. Découvrez des extraits en images.



