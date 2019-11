"Emmenez-Moi" : NTM, ils sont encore là !

Les 22 et 23 novembre derniers ont eu lieu les deux derniers concerts de NTM à l'AccorHotels Arena, à Paris. L'occasion pour JoeyStarr et Kool Shen de faire leurs adieux à la scène, devant un public de tous les âges. D'ailleurs, les deux artistes ont reçu un disque d'honneur pour l'ensemble de leur carrière. Après cela, pas de nouvel album, ni de "séparation" en vue, mais une nouvelle série sur l'histoire du groupe. À découvrir également : "Siddartha L'Opéra Rock", une comédie musicale sur Bouddha, au Palais des Sports de Paris à partir de ce mardi.



