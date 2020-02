"Emmenez-Moi" : Oscars, les favoris sacrés

La 92ème cérémonie des Oscars a eu lieu dimanche soir, à Hollywood. L'Oscar du meilleur acteur a été attribué à Joaquin Phoenix pour son rôle dans "Joker". L'Oscar de la meilleure actrice, quant à lui, a été attribué à Renée Zellweger pour son rôle dans "Judy". L'opus sacré meilleur film en langue étrangère, c'est "Parasite" de Bong Joon-ho. Il a reçu quatre prix lors de la soirée. Enfin, Brad Pitt a été sacré meilleur acteur pour son second rôle dans "Once Upon a Time… in Hollywood" de Quentin Tarantino.



