"Emmenez-Moi" : Panacloc, trois ans de tournée qui s'achèvent

Après trois ans à sillonner le pays, Jeff Panacloc et son célèbre compagnon Jean-Marc entament une dernière tournée des Zénith avec une finale prévue le 25 janvier prochain à Paris. A l'approche de la date fatidique, Hélène Mannarino est allée à leur rencontre pour récolter quelques anecdotes autour de cette aventure. D'ailleurs, le ventriloque et humoriste nous raconte, entre autres, que le fait de repartir à zéro après un dernier spectacle dans une ville est comme une "petite mort".



