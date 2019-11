"Emmenez-Moi" : Philippe Katerine, excentriques "Confessions"

Dans une vidéo courte et extrêmement drôle, Philippe Katerine nous présente son nouvel album intitulé "Confessions". À 50 ans, l'artiste se confronte à toutes les générations avec un mélange de Pop, Rock et RnB. Dans ses chansons, il évoque l'homosexualité et le racisme. Découvrez également le nouveau clip de la chanteuse Angèle.



