"Emmenez-Moi" : Place au prince Omar Sy !

Réalisée par Michel Hazanavicius, "Le Prince oublié" est une comédie fantastique qui alterne monde imaginaire et monde réel. C'est l'histoire d'un papa, incarné par Omar Sy, qui, chaque soir, raconte des aventures fantastiques à sa fille. Ses récits prennent vie à travers un monde imaginaire dans lequel il est le prince et elle la princesse. Sauf qu'un jour, sa petite fille va grandir et ne voudra plus de ces histoires. Selon l'acteur, ce film évoque non seulement la crise d'adolescence mais dévoile aussi ce que ressentent les parents quand cela arrive. Comment s'est-il approprié son personnage ?





