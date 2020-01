"Emmenez-Moi" : "Pomme", la révélation de l'année

"Pomme" est le phénomène du moment. On l'appelle aussi "La nouvelle Barbara" et parfois "La nouvelle Edith Piaf". La chanteuse fait la Une de la presse, notamment de Télérama, qui affirme que "l'avenir lui appartient". À seulement 23 ans, elle compose, écrit et chante. Tout le monde se l'arrache avec des milliers de vues sur Internet. Suivez son interview dans le bar Edith Piaf dans le 20ème arrondissement.



Ce mardi 28 janvier 2020, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous parle de la chanteuse "Pomme" et de sa nomination aux Victoires de la musique. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 28/01/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.