"Emmenez-Moi" : Renaud, morgane des mômes

Renaud dédie son nouvel album "Les Mômes et les enfants d'abord" aux petits, mais pas que. Il veut également faire replonger ses fans dans le monde de la petite enfance. Cet opus est composé de 12 titres. "Les Animals" en est le premier extrait et avec cette chanson, Renaud espère "faire marrer" tant les grands que les petits. La star nous raconte comment est né cet album.



Ce vendredi 29 novembre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous parle du nouvel album de Renaud, "Les Mômes et les enfants d'abord". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.