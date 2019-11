"Emmenez-Moi" : Rita Mitsouko, indémodable !

Qui n'a pas dansé sur les tubes des Rita Mitsouko dans les années 80 ? Ce groupe de pop-rock emblématique, composé du duo Catherine Ringer et Frédéric Chichin, a marqué des générations. Aujourd'hui encore, après 40 ans de carrière, les Rita Mitsouko fascinent autant le public. D'ailleurs, pour fêter cet anniversaire, un double vinyle est sorti. Et malgré le décès de Frédéric Chichin en 2007, Catherine Ringer n'a pas arrêté de chanter et poursuit une carrière solo. Lors de ses représentations, elle chante encore toutefois 30% des chansons des Rita Mitsouko.



Ce lundi 4 novembre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous parle du 40ème anniversaire des Rita Mitsouko. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 04/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.