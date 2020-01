"Emmenez-Moi" : The Rabeats ressuscitent les Beatles

Cela fait 20 ans que le groupe The Rabeats existe. En faisant revivre les Beatles, il connaît un vrai succès. A chaque concert, les Rabeats cartonnent. Ils ont tout pour plaire aux fans des Beatles : la voix, les chansons et même les costumes. Cette année, le groupe lance sa tournée "Le Best Of The Beatles". Rendez-vous donc au Cavern Club de Liverpool les 7, 8 et 9 janvier prochains.



