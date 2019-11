"Emmenez-Moi" : "Toute ressemblance...", Denisot se paye le PAF

Michel Denisot, ancien animateur télé, se lance désormais dans le monde du cinéma. Son premier film "Toute ressemblance..." sort sur les écrans ce mercredi. Un long-métrage qui fera sûrement le plus grand bonheur des amateurs et fans de comédies. Plongeant le public dans les coulisses du 20 heures, il raconte en gros la lutte et les coups bas de Cédric Saint Guérande (CSG), présentateur vedette du journal, pour maintenir sa position. Au casting : Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Caterina Murino... bref, que des guests.



