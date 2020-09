VIDEO - En aparté avec Virginie Efira : "Jouer la comédie, c’est très thérapeutique"

Son image a définitivement changé. Depuis l'épatant Victoria qui lui avait valu sa première nomination au César de la meilleure actrice en 2017, Virginie Efira est entrée dans une nouvelle dimension. Aussi à l’aise dans le drame que la comédie, encore meilleure lorsque ses personnages oscillent entre les deux, elle a confirmé son talent singulier dans Le Grand Bain, Un amour impossible, Continuer ou encore Sybil.

On la retrouve cette semaine dans Police d’Anne Fontaine, où elle incarne une femme flic en proie à un double dilemme intime et professionnel. Le 21 octobre, elle donnera la réplique à Albert Dupontel dans Adieu les cons où elle sera une femme gravement malade qui part à la recherche de son enfant né sous X. Plus loin, on l’attend avec impatience en mai prochain, sans doute au Festival de Cannes, dans Benedetta de Paul Verhoeven, l’histoire vraie d’une nonne homosexuelle, dans l’Italie du XVIIe siècle.