VIDEO - Le Kestuf’ de Jonathan Cohen et Marina Foïs : "L’humour, ça peut être transgressif et politique"

INTERVIEW - Jonathan Coen et Marina Foïs se donnent la réplique dans "Énorme", l’histoire d’une grossesse pas tout à fait désirée, en salles ce mercredi. Ils sont les invités du Kestuf’ de LCI.

Ils se sont rencontrés sur Papa ou maman 2. "Et je crois qu’on est devenu copains", sourit Marina Foïs en parlant de Jonathan Cohen. C'est elle qui l’a convaincu de lui donner la réplique dans Énorme, le nouveau film de Sophie Letourneur, en salles ce mercredi. C’est l’histoire de Claire, une célèbre pianiste qui a renoncé à devenir mère, obnubilée par sa carrière. Jusqu’au jour où Fred, son compagnon et homme à tout faire, décide de remplacer sa pilule par une sucrette… Ce point de départ gonflé, sinon dérangeant (ce qu'a souligné la chroniqueuse de Quotidien Maïa Mazaurette), sépare Énorme du tout venant de la comédie made in France. "L’humour ça peut être très transgressif, ça peut être aussi politique", insiste Marina Foïs dans le Kestuf’ de LCI. "Il y a plein de comédies qui disent des choses et celle-là le fait en déconstruisant les schémas un peu traditionnels. Disons que c’est un film drôle et féministe."

Entre rire et malaise, le film balade le spectateur tout au long de cette grossesse surréaliste qui porte une réflexion à la fois cruelle et amusée sur le couple, le désir d’enfant et le regard de la société sur les femmes qui ont choisi de ne pas en avoir. Un travail d’équilibriste qui serait vain sans la formidable alchimie entre ses deux vedettes, entourés d'un casting de non-professionnels aussi crédible qu'étonnant.

Au fait, c’est qui le plus drôle des deux ? "100% Marina !", assure Jonathan Cohen. "C’est la femme la plus drôle que je connaisse, avec ma mère (Jacqueline Kakou, qui joue également sa mère dans le film – ndlr)". "Et ça tombe bien, j’ai l’âge d’être sa mère", ironise Marina Foïs. "Non mais Jonathan il est hilarant. Mes fils me disent très sérieusement : ‘c’est l’homme le plus drôle du monde’. Et je crois qu’ils ont raison."

Jérôme Vermelin