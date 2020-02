Escapade culturelle à Lyon

Lors d'une escapade à Lyon, une visite du musée Cinéma et Miniature située dans le 5ème arrondissement s'impose. Dans endroit unique se découvrent deux collections de l'artiste Dan Holman. Ces œuvres sont composées de 120 pièces miniatures et de plus de 450 objets mythiques de tournages dévoilant les techniques d'effets spéciaux utilisées par les plus grands studios de cinéma. Ce musée dévoile également des masques, des prothèses ou encore des robots. Dans ses huit salles pédagogiques sont exposées des miniatures animatroniques comme les monstres qu'on trouve dans le film "Alien".



