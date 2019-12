Et si on allait dans un parc aquatique ? Oui, même l’hiver

Se faire quelques frayeurs, et décompresser lors des courtes journées d'hiver, c'est ce que cherchent de plus en plus de Français. Alors quoi de mieux qu'une eau à 30°C avec des sensations fortes ! En seulement deux ans, ce parc aquatique en région parisienne a déjà accueilli près de deux millions de visiteurs. Ces types d'établissement tirent vers le haut les complexes de loisirs, surtout quand il fait froid.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.