VIDÉO - Exfiltrés au cinéma : comme un sentiment d’impuissance

Entre drame intime et thriller politique, Exfiltrés, aborde le délicat sujet des jeunes français partis volontairement pour la Syrie pour soutenir Daesh mais aussi de la détresse des familles laissées dans l’inconnu en France. Exemple dans cet extrait du film, dans lequel le personnage incarné par Swann Arlaud, ne sait plus quoi faire pour retrouver sa femme et son enfant.





L’histoire : Rakka, Syrie, printemps 2015, Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s'est jetée avec son fils de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, vont monter pour eux une opération d’exfiltration à haut risque. Une histoire vraie de deux mondes et deux générations pris dans le tourbillon de la guerre.