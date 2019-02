VIDÉO – "Exfiltrés" au cinéma : opération à haut risque dans la Syrie de Daesh

Ancien assistant-réalisateur de Patrice Chéreau, Maurice Pialat ou encore Robert Altman et auteur de nombreux documentaires, Emmanuel Hamon signe avec Exfiltrés son premier long-métrage pour le cinéma et s’attaque au sujet épineux des départs volontaires de jeunes français pour la Syrie afin de gonfler les rangs de Daesh et notamment celui des femmes avec enfants.





L’histoire : Rakka, Syrie, printemps 2015, Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s'est jetée avec son fils de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, vont monter pour eux une opération d’exfiltration à haut risque. Une histoire vraie de deux mondes et deux générations pris dans le tourbillon de la guerre.