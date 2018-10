Giacometti au Musée Maillol : comment le sculpteur de "L'Homme qui marche" a emboîté le pas de ses aînés

"Cette exposition n'est pas une rétrospective de l'œuvre de l'artiste mais un regard sur Giacometti sculpteur. On essaie de voir les rapports qu'il a pu entretenir avec d'autres sculpteurs contemporains ou plus âgés, qu'il les ait ou non connus", nous explique Thierry Pautot, co-commissaire de l'exposition. "L'idée est de comprendre comment le style de Giacometti a pu évoluer en fonction des rencontres qu'il a pu faire, des influences qu'il a pu avoir, et notamment dans ses premières années en tant qu'étudiant."