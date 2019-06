VIDEO - "Fabuleux", "dantesque", "unique" : le grand show de "Queen" Mylène Farmer a mis ses premiers spectateurs à genoux

C’est dans un croissant de lune, descendu du ciel, que Mylène Farmer a fait son entrée en scène, vendredi soir devant les 27.000 spectateurs de La Défense Arena. Le premier d’une série de 9 concerts que la chanteuse âgée de 57 ans donnera jusqu’au 22 juin prochain. Et nulle part ailleurs puisqu’elle a choisi la plus grande salle de spectacle d’Europe pour défendre les titres de son dernier album, "Désobéissance", et ses plus grands classiques, devant un public acquis à sa cause comme on peut le voir sur les images que LCI a dévoilé ce dimanche matin en exclusivité.





Scène amovible, écrans géants, jeux de lumières sophistiquées… Mylène Farmer se produit entourée de seize danseurs et danseuses et porte six tenues différentes, confectionnées sur mesure par l’incontournable Jean Paul Gaultier. Si ses musiciens jouent en live, la reine de la pop made in France n’hésite en revanche pas à avoir recours au playback sur certaines chorégraphies les plus périlleuses. Les premiers échos laissent penser que ses fans ne lui en tiennent pas rigueur…