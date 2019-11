Faire rire et frissonner le public : le cirque Bouglione réussit son "Défi"

Au cirque d'hiver à Paris, la famille Bouglione et ses artistes sont une nouvelle fois au rendez-vous avec leur nouveau spectacle, baptisé "Défi". De Mr Loyal et ses clowns pour la rigolade au couple Sampion-Natalia Egorova en passant par les animaux -caniches, chats et chameaux-, les spectateurs s'ébahissent à chaque numéro. L'ultime défi des artistes Bouglione, c'était de faire rêver, rire et frisonner le public.