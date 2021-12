Féerie : le parcours lumineux de l'évolution au Jardin des Plantes

Vous hésitez forcément un peu au moment d'être avalé par le plus grand carnivore des dinosaures. Ce tyrex de 27 m de long est la star de l'exposition. "C'est magnifique à regarder, ingénieux", reconnaît une mère de famille au micro de TF1 dans la vidéo en tête de cet article. "Ça me ramène tout de suite à Jurassic Park et au film Avatar avec les lumières. Ça fait rêver le temps d'une soirée", confie un autre visiteur.

Les dinosaures s'intègrent au milieu d'une centaine de créatures lumineuses. Elles ont été conçues par une entreprise asiatique. "C'est comme les lanternes chinoises où on utilise des ampoules LED à l'intérieur. Cette structure a été conçue en Chine et on avait mis à peu près neuf mois pour la préparation de cette édition", explique He Xinwen, coordinatrice du projet "Évolution en voie d'illumination".