Film "1917" : une stupéfiante plongée dans la Grande Guerre

LE WE 20H

Sur la planète cinéma, l'Académie des Oscars publiera lundi la liste des nominations 2020. Le film "1917" du réalisateur Sam Mendes est déjà très attendu. Il relate l'histoire de deux soldats qui vont vivre une journée cruciale sur les champs de bataille et que le spectateur va suivre dans une sorte de long plan-séquence.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.