Film "Été 85" : l'été de tous les dangers

François Ozon nous plonge au cœur de son adolescence. C'était le temps de The Cure, des walkmans et des t-shirts roulés. En 1985, le réalisateur avait 18 ans, un âge que personne n'oublie jamais vraiment. Alors, il a décidé d'en faire un film intitulé "Été 85" qui sort au cinéma mercredi. Il a pu adapter aujourd'hui un récit qu'il a gardé en tête pendant 35 ans.



