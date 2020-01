Film : Jean-Michel Bertrand "Marche avec les loups"

Il s'appelle Jean-Michel Bertrand et a passé trois ans dans une vallée perdue des Alpes pour croiser le regard des loups. Il est revenu avec des images rares de ces animaux qui vivent à l'état sauvage, dans des zones reculées. Ces prédateurs évitent les hommes, mais il est le seul à avoir pu les approcher et à les filmer. Son documentaire, intitulé "Marche avec les loups" sort ce mercredi sur les écrans.



