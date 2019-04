"Joker", la bande-annonce : Joaquin Phoenix va-t-il (enfin) faire oublier Heath Ledger ?

C’est un rôle à sa mesure. Joaquin Phoenix est le nouvel interprète du plus célèbre des méchants de DC Comics dans le film éponyme de Todd Philipps, dont la première bande-annonce a été dévoilée ce mercredi. En salles en France le 9 octobre prochain, "Joker" est présenté par son auteur comme une "origin story", comprenez un long-métrage racontant pourquoi et comment le simplet Arthur Fleck est devenu le futur pire ennemi de Batman, dans le Gotham City des années 1980.





"Ma mère me répète de sourire et de faire bonne figure", explique Joaquin Phoenix en voix off. "Et que j’ai une mission : apporter rire et joie au monde", ajoute-t-il sur des images où on le voit arpenter les rues de la ville en costume de clown. Avant d’être sauvagement agressé par une bande de petites frappes qui vont bouleverser le cours de son existence. Entre drame et polar schizo, cet avant-goût de plus de 2 minutes 30 laisse augurer d’une performance haut de gamme. De là à faire oublier son plus glorieux prédécesseur ?