Franck Dubosc et Jérôme Commandeur reforment un duo dans "Toute ressemblance..."

"Toute ressemblance..." est une satire du petit écran, écrit et réalisé par Michel Denisot, 50 ans de carrière à la télévision. Elle met en scène Cédric Saint Guérande, un présentateur du journal accro aux audiences. Un rôle joué par Franck Dubosc. Jérôme Commandeur, lui, incarne son fidèle bras droit. Le film sortira au cinéma le 27 novembre 2019 prochain.



