VIDÉO - Freddie Mercury : une performance inédite du chanteur de Queen dévoilée plus de 30 ans après

Freddie Mercury plus star que jamais. Le succès historique de "Bohemian Rhapsody", avec plus de 900 millions de dollars de recettes dans le monde -du jamais vu pour un film musical-, est venu confirmer que le chanteur de Queen, décédé le 24 novembre 1991 à l’âge de 45 ans, occupe toujours une place à part dans l’histoire du rock et de la musique populaire en général.





Profitant sans doute de ce regain d’intérêt du grand public, Universal Music dévoile ce jeudi une nouvelle version inédite de "Time Waits For No One", une chanson enregistrée en 1986 par Freddie Mercury pour la B.O. du spectacle musical "Time", imaginé par le musicien Dave Clark, l'un de ses amis de longue date.