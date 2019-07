Harvey Weinstein : découvrez la bande-annonce du documentaire consacré au sulfureux producteur

C’est un scandale qui a sans doute changé le cinéma américain à jamais. En octobre 2017, deux enquêtes publiées dans le New York Times et le New Yorker révélaient comment le producteur Harvey Weinstein avait, en toute impunité, agressé sexuellement plusieurs comédiennes croisées au cours de sa carrière, témoignages à l’appui. Le début d’une descente aux enfers qui devrait aboutir, en septembre prochain, à un procès très attendu devant un tribunal de New York.