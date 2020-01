Hendaye vibre au son des tambours

Jouer du tambour ensemble pour tous se retrouver, égayer l'hiver et attendre le printemps, c'est le principe de la Tamborrada. À Hendaye, on n'hésite pas à défiler pour célébrer cette fête patronale. La culture se transmet aux enfants, placés au cœur du cortège. Les femmes, quant à elles, jouent du baril. Chacun porte fièrement la couleur de son groupe, de son quartier ou de sa profession.



