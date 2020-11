"Hold-up" : autopsie d'un documentaire complotiste

La bande-annonce du film a envahi les réseaux sociaux ces derniers jours. "Hold Up" est sorti mercredi et semble promis à une violente polémique. Ce film de près de 2h40, financé par le biais de plateformes participatives, a levé plus de 127 000 euros et a généré une audience exponentielle depuis son lancement. Le film promet de tirer au clair les erreurs et les mensonges de l'État, des scientifiques, et des médias dans la crise du Covid-19. Il dénonce une conspiration mondiale des élites pour contrôler la population, la priver de liberté et la soumettre grâce aux nouvelles technologies.



