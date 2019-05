VIDÉO – Increvable, Sylvester Stallone reprend du service dans le teaser de "Rambo : Last Blood"

"Rambo : Last Blood" a été mis en scène par Adrian Grunberg, auquel on doit le film d’action déjanté "Get the Gringo" avec Mel Gibson, sorti en 2012. Avec cette suite musclée, Sylvester Stallone espère confirmer son regain de forme au box-office après le succès de "Creed" et sa suite, qui marquaient le retour à l’écran de Rocky Balboa, son autre personnage culte.