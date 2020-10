Indochine fête ses 40 ans

Indochine signe son grand retour avec un nouvel album : "Singles Collection". "La vie est belle", "Ainsi soit-il", "Nos célébrations".... ce dernier réunit ses plus gros succès. Clin d'œil également à ses débuts, son premier amour, le manga à la sauce pop rock. Pour fêter ses 40 ans, le groupe va faire des concerts dans les plus grands stades français. Impatients de retrouver leur public, Nicola Sirkis et sa bande espèrent pouvoir se produire jusqu'au 3 juillet 2021.



