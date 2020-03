Innovations au Salon du vélo à Paris : jamais à court d'idées

Les objets présentés aujourd'hui au Salon du vélo ont conquis les visiteurs. À deux cents euros, un nouvel antivol promet une drôle de surprise au voleur. Équipé de feux de stop, un casque doté d'un clignotant vous permet de ne plus lever le bras quand on tourne. Enfin, la révolution de l'électrique se poursuit en vous proposant un démarrage sans avoir à donner le premier coup de pédale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.